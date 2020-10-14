Російська Федерація ухвалила рішення щодо скасування санкцій проти трьох українських компаній. Москва розраховує на крок Києва у відповідь.

Про це заявив президент Росії Володимир Путін під час наради з членами уряду в середу, 14 жовтня, передає пресслужба Кремля.

“Ми завжди готові до відновлення повноформатної взаємодії з Україною. Рівень і глибина кооперації між нашими підприємствами були дуже високими. Давайте будемо вважати, що це перший крок і жест доброї волі з нашого боку… Я згоден”, – зазначив Путін.

Прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін уточнив, що РФ знімає санкції з Барського машинобудівного заводу, компанії “Брацлав” та Рубіжанського картонно-тарного комбінату.

“Мінпромторг ретельно пропрацював вплив такого рішення, і надалі будемо дивитися, яким чином на наш жест доброї волі відреагують наші українські колеги. Будемо виходити з дотримання паритету в розвитку економічних відносин наших країн”, – заявив Мішустін.