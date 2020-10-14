Про це заявив президент Росії Володимир Путін під час наради з членами уряду в середу, 14 жовтня, передає пресслужба Кремля.
“Ми завжди готові до відновлення повноформатної взаємодії з Україною. Рівень і глибина кооперації між нашими підприємствами були дуже високими. Давайте будемо вважати, що це перший крок і жест доброї волі з нашого боку… Я згоден”, – зазначив Путін.
Прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін уточнив, що РФ знімає санкції з Барського машинобудівного заводу, компанії “Брацлав” та Рубіжанського картонно-тарного комбінату.
“Мінпромторг ретельно пропрацював вплив такого рішення, і надалі будемо дивитися, яким чином на наш жест доброї волі відреагують наші українські колеги. Будемо виходити з дотримання паритету в розвитку економічних відносин наших країн”, – заявив Мішустін.
- Раніше міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що Україна не виключає можливості закупівлі російської вакцини проти коронавірусу, якщо вона пройде всі випробовування і буде схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров’я.
- 14 жовтня посли країн Європейського союзу погодили введення санкцій проти Російської Федерації за отруєння опозиційного політика Олексія Навального. У санкційному списку опинилися шість фізичних осіб та одна компанія.