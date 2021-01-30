Колишній агент КДБ СРСР Юрій Швець заявив, що 45-го президента США Дональда Трампа радянські і згодом російські спецслужби вербували в якості "активу" протягом 40 років.

Про це він розповів виданню The Guardian.

“Це приклад того, як людей вербують, коли вони ще студенти, а потім вони займають важливі посади. Щось подібне сталося з Трампом”, – сказав ексагент.

На основі слів Швеця написана книга Крейга Унгера “Американський компромат”, в якій говориться, що Трамп нібито вперше потрапив в поле зору російських спецслужб ще в 1977 році, коли одружився на чеській моделі Івана Зельнічковой. Спочатку він став об’єктом шпигунської операції, яку контролювала спецслужба Чехословаччини у співпраці з КДБ.

Три роки по тому Трамп відкрив готель Grand Hyatt New York, для якого купив 200 телевізорів у радянського емігранта Семена Кисліна, якому належав магазин електроніки Joy-Lud.

За словами Швеця, Joy-Lud контролювався КДБ, а Кислін працював так званим “спостерігачем”, який і ідентифікував Трампа як “потенційний актив”. Сам Кислін заперечує зв’язок з КДБ.

У 1987 році Трамп разом з дружиною вперше відвідав Москву і Санкт-Петербург. Швець стверджує, що саме там агенти КДБ вселили йому ідею піти в політику.

Коли Трамп повернувся до Сполучених Штатів, він почав вивчати можливості для висунення на пост президента від Республіканської партії. Він навіть провів передвиборчу акцію в Портсмуті, штат Нью-Гемпшир.

Тоді він опублікував свого роду звернення до американського народу, в якому звинуватив союзну Японію в експлуатації Сполучених Штатів і висловив скептицизм з приводу участі США в НАТО. Дивна інтервенція викликала подив і радість в Росії.

Перемогу Трампа на виборах в 2016 році Москва знову вітала. Спецпрокурор Роберт Мюллер не встановив змову між учасниками кампанії Трампа і росіянами. Але “Московський проєкт”, ініціатива “Фонду дій за американський прогрес”, виявив, що у команди кампанії Трампа і перехідного періоду було не менше 272 відомих контактів і не менше 38 відомих зустрічей із пов’язаними з Росією оперативниками.

Юрій Швець був направлений до Вашингтона Радянським Союзом в 1980-х роках. У той час він працював кореспондентом російського інформаційного агентства ТАСС у Вашингтоні. У 1993 році він переїхав до США на постійне проживання і отримав американське громадянство. Швець працював слідчим з корпоративної безпеки і був партнером Олександра Литвиненка, який був убитий в Лондоні в 2006 році.