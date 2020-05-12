Росія вийшла на друге місце в світі по числу випадків коронавірусу. Станом на 12 травня в РФ зафіксовано 232 243 випадки захворювання COVID-19.

Про це свідчать Університету Джона Хопкінса.

Як повідомляє російське інформагентство “Інтерфакс”, за останню добу в країні виявили ще 10 899 хворих. Добовий приріст склав 4,9 %. Нові випадки зафіксували у 83 регіонах Росії, найбільше в Москві – 5392. Загальна кількість випадків в столиці РФ за весь період зросла до 121 301.

Кількість загиблих від коронавірусу зросла до 2116, в тому числі зафіксовано 107 смертей за добу.

Зазначається, що країна за кількістю хворих вийшла на друге місце в світі за весь період пандемії, обігнавши Великобританію (більше 224 тис.) та Іспанію (понад 227 тис.). Перше місце за кількістю хворих COVID-19 в світі займають США з майже 1,4 мільйона випадків.