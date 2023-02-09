Про це повідомило Handelsblatt.

За словами гендиректора промислової групи Арміна Паппергера, вони ведуть перемовини щодо експорту Panther. Водночас Україну цікавлять БМП Lynx (“Рись”). Обидві моделі важкої техніки є “найсучаснішими бронетранспортерами та основними бойовими танками”.

Поки що Panther – лише демонстраційна модель танка, тому їх потенційне постачання можливе через 15-18 місяців. Їх можуть виробляти у Німеччині або в Угорщині, в якій вже налагоджено виробництво Lynx.

У майбутньому ж гендиректор не виключив можливості налагодити виробництво і в Україні. Проте таке буде можливим, коли війна закінчиться та буде отримано необхідні дозволи від федерального уряду.

“Ми готові створити завод з виробництва Panther також і в Україні”, – сказав Паппергер.

Дозвіл від федерального уряду є необхідним. Армін Паппергер оцінює шанси отримати схвалення як позитивні.

“Україна має встояти у цій війні – і коли вона закінчиться, країні потрібна безпека”, – наголосив він.

Минулого літа німецький концерн представив Panther на виставці в Парижі. Rheinmetall позиціював його як найсильніший бойовий танк у світі. Україна стане першим замовником, якщо буде схвалено відповідне рішення.