Рідні та близькі українських полонених і зниклих безвісти звернулися до них зі словами підтримки і привітали з Новим роком.

Відео опубліковано на Youtube-каналі “Патріот Донбасу”.

“Новий рік – свято, яке уся країна зустрічає в родинному колі. Іноді обставини складаються так, що ми не можемо бути поруч зі своїми коханими, як би ми цього не хотіли. У цю пору кожному з нас хочеться відчути сімейну атмосферу, і провести час у колі найрідніших людей. Але у метушні святкових днів дехто міг забути, що поки ми зайняті приємними клопотами, десь у неволі наші кохані сидять у темних і брудних підвалах і чекають на диво. Всі вони щиро вірять, що довгоочікувана зустріч таки відбудеться і диво ось-ось станеться. Вони не залишають віру в можливість якнайшвидшого возз’єднання з сім’ями”, – кажуть родичі.

Близькі полонених і зниклих безвісти побажали їм скоріше повернутися додому і наголосили, що пам’ятають про кожного.