Про це в інтерв’ю інформаційному телеканалу Euronews сказав президент Володимир Зеленський.

“Я вважаю, що для українців дуже важлива зрозуміла позиція Європи щодо України. І я ставив питання багатьом лідерам Європи: “Ви повинні відповісти українцям, що ви хочете, щоб українці зробили крок за кроком, аби стати членами ЄС. Щоб у всіх було розуміння, що нам потрібно зараз – і Україні, і Європі. Мені здається, нам просто потрібно зробити таку країну, яку дуже хоче Європа. А вирішувати все-таки має Україна”, – сказав Глава держави.

Він зазначив, що після отримання конкретного переліку кроків буде зрозуміло, що треба зробити й скільки потрібно часу для євроінтеграції України.

За словами Володимира Зеленського, не всі країни Євросоюзу хочуть бачити Україну у складі ЄС, та все ж таки Європейський союз в цілому хоче, щоб Україна була партнером та мала членство.

У грудні 2019 року повідомлялося, що більше половини українців вважають, що найкращою гарантією безпеки України є вступ до НАТО. Крім того, більше 64 % громадян вважають, що Україна повинна інтегруватися в Євросоюз.

Довідка. Голова інформаційного телеканалу Euronews – Валід Арфуш – український підприємець, продюсер ліванського походження. У 2005 році у власному журналі “Папараzzи” про життя зірок шоу-бізнесу і можновладців, опублікували статтю, присвячену синові третього президента України Віктора Ющенка – Андрія Ющенка. У матеріалі були фото сина президента з відпочинку в Туреччині, де він був зі своєю дівчиною. Останній, нібито в помсту за статтю, організував підпал автомобіля Bentley, що належав Арфушу.

У відповідь Арфуш вимагав, щоб у відношенні не тільки Андрія Ющенка, а й його батька, відкрили кримінальні виробництва на території України і Франції.

Також варто відзначити, що з серпня 2007 по лютий 2010 Арфуш був головою міжнародного відділу прес-служби кандидата в президенти, а пізніше президента України Віктора Януковича.