Джерело: Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Підтопленими залишаються 11 населених пунктів (1 тис. 509 будинків) на правому березі р. Дніпро та 17 населених пунктів на тимчасово окупованій території.
Всього у Херсонській області евакуйовано 2 тис. 782 особи.
Врятовано 716 осіб (у тому числі 30 дітей та 40 маломобільних осіб). Надано психологічну допомогу 401 особі. З початку робіт до Служби порятунку 101 та 112 надійшло 1648 звернень громадян. Розгорнуто роботу 14 евакуаційних пунктів.
Рятувальники також проводять роботи щодо відкачування води. Відкачано понад 22 тис. тонн води з 88 будинків та підвалів (з початку робіт відкачано понад 59 тис. тонн з 245 будинків та підвалів), залучено 68 мотопомп.
Зокрема, доставлено 49 тонн води (з них 36 т питної) та 4 тис. 495 кг продуктів харчування та продуктів першої необхідності.
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