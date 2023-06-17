Станом на ранок 17 червня на річці Дніпро у створі поста "Херсон" спостерігається поступове зниження рівня води та знаходиться на рівні 1,09 метри.

Джерело: Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Підтопленими залишаються 11 населених пунктів (1 тис. 509 будинків) на правому березі р. Дніпро та 17 населених пунктів на тимчасово окупованій території.

Всього у Херсонській області евакуйовано 2 тис. 782 особи.

Врятовано 716 осіб (у тому числі 30 дітей та 40 маломобільних осіб). Надано психологічну допомогу 401 особі. З початку робіт до Служби порятунку 101 та 112 надійшло 1648 звернень громадян. Розгорнуто роботу 14 евакуаційних пунктів.

Рятувальники також проводять роботи щодо відкачування води. Відкачано понад 22 тис. тонн води з 88 будинків та підвалів (з початку робіт відкачано понад 59 тис. тонн з 245 будинків та підвалів), залучено 68 мотопомп.

Зокрема, доставлено 49 тонн води (з них 36 т питної) та 4 тис. 495 кг продуктів харчування та продуктів першої необхідності.