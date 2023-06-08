Джерело: Укргідроенерго
Станом на 8 ранку 8 червня рівень води у Каховському водосховищі становить 13,05 м. За добу рівень води зменшився на понад метр.
На даний час продовжуються руйнування водозливної греблі, земляної вставки між будівлею станції та шлюзом.
Укргідроенерго спільно з Укренерго для подальшої збалансованої роботи енергосистеми опрацьовують можливі сценарії з урахуванням наслідків руйнування Каховської гідроелектростанції.
Зокрема, для зменшення підтоплень коригується режим роботи гідроелектростанцій та накопичується вода вище Каховської ГЕС у інших водосховищах Дніпровського каскаду.
Укргідроенерго спільно з проєктним інститутом Укргідропроєкт опрацьовується проєкт зведення перемички (перекриття) Каховського водосховища для відновлення рівня води до проєктної позначки до підриву. Готується перелік першочергових завдань та робіт.
- Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі попереджає, що прорвана Каховська дамба становить небезпеку для найбільшої атомної станції Європи.
- За інформацією Укргідроенерго, російські окупаційні війська повністю зруйнували Каховську ГЕС, і відновленню вона не підлягає.