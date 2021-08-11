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Історія свята

Святий Миколай народився близько 270 року в місті Патара в Лікії (сучасна Туреччина) в християнській родині. З ранніх літ він присвятив себе вивченню Святого Письма: вдень він не виходив з храму, а вночі молився і читав книги.

Згодом майбутній святитель був зведений в сан єпископа Мирського. Після смерті батьків всю свою багату спадщину він віддав нужденним.

Початок священного служіння святителя Миколая відносять до правління римських імператорів Діоклетіана (роки правління 284-305) і Максиміана (роки правління 286-305).

У 303 році Діоклетіан видав едикт, що узаконив систематичне переслідування християн по всій імперії. Гоніння 303-311 років вважаються найбільш тривалими в історії імперії.

Після цього християнські громади стали розвиватися. До цього періоду відноситься єпископство святителя Миколая в Світі (сучасне місто Демре, провінція Анталія в Туреччині). Він також боровся з язичництвом, зокрема, йому приписується руйнування храму Артеміди елевтерію в Світі.

Святитель Миколай є покровителем мореплавців. До нього часто звертаються моряки, яким загрожує потоплення або аварію корабля. У молодості Миколай відправився вчитися в Олександрію, і в одній зі своїх морських подорожей з Міри до Олександрії він воскресив моряка, що зірвався в шторм з корабельного оснащення і розбився на смерть.

У житії святителя описується історія про те, як святий Миколай допоміг трьом дівчатам, батько яких, не маючи можливості зібрати придане, планував отримати дохід з їхньої краси. Дізнавшись про це, Микола вирішив їм допомогти. Будучи скромним, він кинув мішок з золотом в їх будинок, а сам повернувся додому.

А згідно з католицькими переказами, мішок, кинутий у вікно святителем Миколаєм, приземлився в панчосі, залишеній для просушування перед вогнем. Звідси пішов звичай вивішувати шкарпетки для подарунків від Санта-Клауса.

Ще за життя святитель Микола прославився як умиротворитель ворогуючих, захисник безневинно засуджених і рятівник від раптової смерті.

Відразу після смерті близько 345 року тіло святителя стало мироточити і стало об’єктом паломництва. Над могилою в VI столітті побудували базиліку, а на початку IX століття – церква Святого Миколая. У ній мощі зберігалися до 1087 року, – до викрадення їх італійцями з міста Барі.

Варто зазначити, що день народження Миколи Чудотворця, який відзначається сьогодні, не настільки популярний, як свято Микола Літній (22 травня, день прибуття мощей до міста Барі) та Микола Зимовий (19 грудня; день його смерті).

Чого не можна робити в цей день

У Різдво святителя Миколи Чудотворця забороняється:

займатися роботою або прибиранням в будинку;

шиттям, в’язанням або пранням;

працювати на городі чи в полі;

лаятися з ким-небудь і лихословити;

зловживати алкоголем.

Згідно прикметам, якщо порушити ці негласні правила, можна накликати невдачі на себе і свій будинок.