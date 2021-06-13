Про це повідомляється на сторінці банку в Instagram.

“Усі мають право на повагу, безпеку і свободу. Навіть якщо ці люди не схожі на вас. Різні, але рівні”, – йдеться у повідомленні.

Змінити дизайн віртуальної картки можна у налаштуваннях застосунку “Приват24”. Вам буде надано два варіанти на вибір: райдужна картка з написом “Equity of rights” (“Рівність прав”) або біла з зображенням групи людей з ЛГБТ+ прапорами й написом “We`re all human” (“Ми всі люди”).

Спільнота KyivPride у Facebook також звернула на це увагу і закликала користувачів встановлювати собі такий дизайн.

“ПриватБанк” випустив картки, заряджені на квір, вільне кохання та свободу”, – йдеться у дописі.

Нагадаємо, увесь червень світ відзначає Pride Month (Місяць гордості). У різних країнах проходять марші та інші заходи, які мають на меті привернути увагу громадськості до проблем та потреб ЛГБТ+ людей.