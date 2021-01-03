Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на представника China National Biotec Group (CNBG).
У четвер, 31 грудня, Китай затвердив свою першу вакцину проти COVID-19 для всеохоплюючої вакцинації. Ця вакцина показала ефективність 79,34% на основі проміжного аналізу останніх клінічних випробувань.
Але цей показник нижче, ніж показник для тієї ж вакцини в Об’єднаних Арабських Еміратах. Вакцина для ОАЕ показала 86% ефективності.
Країни мають певні відмінності у своїх стандартах і процедурах діагностики пацієнтів, і остаточні результати виявлення випадків COVID-19 були різними, сказав Янг Сяомін, голова компанії Sinopharm – підрозділу CNBG.
Читайте також:
“Отже, були відмінності між вичерпними даними по декількох країнах, в тому числі і в ОАЕ. Але ці два результати є реальні та дійсні”, – сказав Янг.
За його словами, CNBG не брала участі в аналізі або огляді даних клінічних випробувань, опублікованих регулюючими органами в країнах, де проходило тестування її вакцини.
Вакцина, розроблена Sinopharm в Пекінському інституті біологічних продуктів, разом з іншою вакциною-кандидатом з відділення CNBG в Ухані, проходить третю фазу клінічних випробувань за межами Китаю.
За словами Янга, в випробуваннях вакцин-кандидатів CNBG взяли участь більше 60 000 учасників віком від 18 до 60 років.
- Раніше повідомлялося, що згідно проміжного аналізу, вакцина, розроблена китайською національною фармацевтичною групою Sinopharm, показала 79,34% ефективності проти COVID-19.