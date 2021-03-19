Рада нацбезпеки і оборони надала доручення провести аудит всіх дозволів на користування українськими надрами за останні 27 років.

Про це за підсумками засідання проінформував секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляють #Букви.

“Ви знаєте, що за Конституцією надра належать українському народу. На превеликий жаль, після першого приблизного аудиту з’ясувалося, що українського народу там не дуже багато. Переважно, це народ, який мешкає чи то на Віргінських островах, чи то на інших острівних державах, які до України мають не зовсім пряме відношення”, ㅡ сказав Данілов.

Секретар заявив, що за рішенням РНБО буде проведено масштабний аудит дозволів на користування надрами.

“Прийнято рішення: упродовж короткого часу буде проведено аудит всіх без виключення дозволів, які видавалися з 1994 року. […] Якщо буде виявлено порушення під час виконання ліцензійних умов цих дозволів, вони будуть у законний спосіб повертатися народу України”, ㅡ додав секретар РНБО.