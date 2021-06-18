Рада національної безпеки і оборони разом зі Службою безпеки України проведе додаткову перевірку щодо трьох осіб, які потрапили до санкційного списку як "злодії в законі".

Про це на брифінгу за підсумками засідання повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

Як сповіщалося, 21 травня президент України Володимир Зеленський ввів в дію черговий пакет санкцій РНБО. Повідомляючи про рішення Ради щодо санкцій президент акцентував на тому, що під санкції потрапили 557 “злодіїв у законі”, відомих наразі у світі, та 111 іноземців, які є “кримінальними авторитетами”. За його словами, більшість з них перебувають за кордоном, на волі в Україні перебуває 17 осіб.

За словами Данілова, низка осіб вважає, що їхнє включення до санкційного списку було несправедливим, і надіслала відповідні звернення. Щодо трьох осіб проведуть додаткову перевірку.

“Сьогодні було дано доручення РНБО щодо трьох осіб: зробити додаткову перевірку з залученням Служби безпеки, контррозвідки й усіх відповідних органів”, — сказав Данілов.