Про це на брифінгу за підсумками засідання повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.
Як сповіщалося, 21 травня президент України Володимир Зеленський ввів в дію черговий пакет санкцій РНБО. Повідомляючи про рішення Ради щодо санкцій президент акцентував на тому, що під санкції потрапили 557 “злодіїв у законі”, відомих наразі у світі, та 111 іноземців, які є “кримінальними авторитетами”. За його словами, більшість з них перебувають за кордоном, на волі в Україні перебуває 17 осіб.
За словами Данілова, низка осіб вважає, що їхнє включення до санкційного списку було несправедливим, і надіслала відповідні звернення. Щодо трьох осіб проведуть додаткову перевірку.
“Сьогодні було дано доручення РНБО щодо трьох осіб: зробити додаткову перевірку з залученням Служби безпеки, контррозвідки й усіх відповідних органів”, — сказав Данілов.
- Нагадаємо, в травні до Окружного адмінсуду Києва подано три заяви щодо припинення дії рішення Ради нацбезпеки і оборони про застосування санкцій стосовно окремих осіб.