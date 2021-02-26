Офіс генерального прокурора, Служба безпеки України та Міністерство внутрішніх справ матимуть відзвітувати про стан розслідування резонансних злочинів, пов'язаних з державною зрадою, дезертирством, терористичною діяльністю та порушенням присяги.

Про це за підсумками засідання повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

“Ми прийняли рішення, що за 2 тижні буде на засіданні РНБО буде заслуханий звіт Офісу генпрокурора, Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ по тих справах, що є резонансними”, — проінформував секретар РНБО.

За його словами, відповідне доручення дав президент.

“Таке доручення дано всім, щоб на засіданні Ради нацбезпеки прозвітували, як це все (розслідування і судові розгляди справ — ред.) відбувається”, — додав Данілов.

Зауважимо, секретар РНБО не згадував про окремі справи, звіт щодо яких РНБО планує заслухати.