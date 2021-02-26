Про це за підсумками засідання повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.
“Ми прийняли рішення, що за 2 тижні буде на засіданні РНБО буде заслуханий звіт Офісу генпрокурора, Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ по тих справах, що є резонансними”, — проінформував секретар РНБО.
За його словами, відповідне доручення дав президент.
“Таке доручення дано всім, щоб на засіданні Ради нацбезпеки прозвітували, як це все (розслідування і судові розгляди справ — ред.) відбувається”, — додав Данілов.
Зауважимо, секретар РНБО не згадував про окремі справи, звіт щодо яких РНБО планує заслухати.
- 19 лютого Верховна Рада України заслухала звіт очільниці Офісу генпрокурора Ірини Венедіктової.