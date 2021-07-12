“На цю п’ятницю Володимир Зеленський прийняв рішення про проведення РНБО. Воно буде проведено в одному з обласних центрів. Де це буде відбуватися буде відомо завтра. … Це буде перше виїзне засідання РНБО, яке відбуватиметься безпосередньо в регіоні”, — заявив Данілов.

За словами секретаря РНБО, на засіданні розглянуть питання, які стосуватимуться регіону, де воно відбуватиметься, а також “питання, які актуальні сьогодні для нашої країни”.

“Буде питання нашої національної безпеки розглядатися, питання що стосується НАТО, санкційної політики”, — додав він.