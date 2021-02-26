Рада національної безпеки і оборони запровадила санкції проти 10 осіб, що були офіцерами та зрадили Україні. Відповідний указ незабаром підпише президент України Володимир Зеленський.

Про це за підсумками засідання повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

“Сьогодні ми розглядали питання щодо тих посадових осіб, що є вищого офіцерського складу, які зрадили нашій країни. Було прийнято рішення щодо 10 осіб”, — зазначив секретар РНБО.

За його словами, йдеться про:

Березовський Денис Валентинович — колишній контрадмірал

Шапортов Станіслав Володимирович — колишній генерал-майор

Няньчур Сергій Миколайович — колишній генерал-майор юстиції

Котовський Юрій Олександрович — колишній генерал-майор

Якименко Олександр Григорович — колишній генерал-майор, ексголова СБУ

— колишній генерал-майор, Тоцький Володимир Володимирович — колишній генерал-майор

Ганжа Сергій Валентинович — колишній генерал-майор

Єлісєєв Сергій Станіславович — колишній віцеадмірал

Шакуро Дмитро Олександрович — колишній контрадмірал

Захарченко Віталій Юрійович — колишній генерал внутрішньої служби України, колишній голова Державної податкової служби України та міністр внутрішніх справ України

“Всі ці 10 осіб позбавлені всіх державних нагород, всіх звань. До них застосовано максимальні санкції, які дозволяє наше законодавство, це 13 пунктів”, — зазначив Данілов.

На уточнювальне запитання щодо того, чи перебувають наразі ці особи в Україні, секретар РНБО зауважив, що якщо вони перебувають за кордоном, то вони все одно все ще володіють майном у нашій країни, але після застосування санкцій вже не зможуть ним користуватися та розпоряджатися.