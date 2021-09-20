14 вересня у місті Бенідорм (Іспанія) загинула 26-річна українка Євгенія Пилипець. Вона впала в море з 30-метрової висоти. Загибла працювала кастинг-директоркою кінокомпанії “Мамахохотала”.

Про це повідомляє видання Zaxid.net.

В Іспанію Євгенія полетіла разом з подругою на відпочинок. За даними іспанської поліції, дівчина перелізла через поручні, щоб зробити селфі, але втратила рівновагу.

Зазначається, що українку після падіння госпіталізували. Однак травми виявилися надто важкими. Вона померла у лікарні, так і не прийшовши до тями.

Під останнім фото дівчини в Instagram її підписники залишають коментарі, які підтверджують смерть.