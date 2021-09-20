Про це повідомляє видання Zaxid.net.
В Іспанію Євгенія полетіла разом з подругою на відпочинок. За даними іспанської поліції, дівчина перелізла через поручні, щоб зробити селфі, але втратила рівновагу.
Зазначається, що українку після падіння госпіталізували. Однак травми виявилися надто важкими. Вона померла у лікарні, так і не прийшовши до тями.
Під останнім фото дівчини в Instagram її підписники залишають коментарі, які підтверджують смерть.
- Раніше у польському Вроцлаві після затримання поліцією помер 25-річний громадянин України Дмитро Никифоренко. Слідчі підозрюють, що поліціянти перевищили повноваження.