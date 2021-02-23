Про це повідомляє Sky News.

34-річний син двоюрідного брата королеви визнав себе винним у нападі на жінку в замку Глеміс, Ангус, торік у лютому й був засуджений до 10 місяців позбавлення волі.

У лютому 2020 року чоловік вночі увійшов до кімнати гості, яка спала, і намагався зірвати з неї одяг. При цьому він не звертав уваги на її спроби чинити опір. У результаті їй вдалося вирватися і попросити допомоги у друзів, які також перебували в замку.

У січні цього року Боуз-Лайон перепросив за свої дії, заявивши, що йому “дуже соромно за те, що завдав такі страждання гостю у своєму будинку”.

За його словами, тієї ночі він сильно напився і не віддавав собі звіту в тому, що робив. Проте чоловік визнав, що це не виправдання того, що сталося.

“Я не думав, що здатний поводитися так, але мені довелося визнати це і взяти на себе відповідальність”, – сказав він в суді.