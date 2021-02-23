Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що 99-річний герцог Единбурзький “почувається задовільно”. Він вже тиждень перебуває в лікарні короля Едуарда VII в центрі Лондона.

Нагадаємо, що 17 лютого принц Філіп був ушпиталений до лондонської лікарні через недобре самопочуття. Джерело, що знається на ситуації, повідомило, що герцог приїхав до лікарні автівкою, без сторонньої допомоги. Тобто це не було невідкладним ушпиталенням. Також наголошується, що його недуга не пов’язана з COVID-19.