Британські розвідники прокоментували нещодавні вибухи на російській залізниці. Фахівці зауважили, що РФ навряд чи вдасться захистити свою залізничну мережу від ймовірних майбутніх нападів.

Про це йдеться у Twitter міноборони Великої Британії.

Фахівці зауважили, що останнім часом на російській залізниці, в регіонах, котрі межують з Україною, почастішали аварії.

Зокрема мовиться про диверсії невідомих осіб, які підривають залізничні колії, що призводить до короткочасних локальних перебоїв у русі російської військової залізниці.

У розвідці завадили, що попри те, що Росія оперативно відновлює пошкодження, ці інциденти посилять тиск на сили внутрішньої безпеки РФ, які, найімовірніше, не зможуть повністю забезпечити захист великій та вразливій залізничній мережі від нападів.