Британські розвідники прокоментували пожежі на російських нафтобазах

У розвідці Великої Британії прокоментували пожежі на російській нафтобазі та припустили, як РФ може захистити такі об'єкти.

Про це йдеться у Twitter міноборони Сполученого Королівства.

3 травня сталась пожежа на російській нафтобазі у Краснодарському краї РФ, що не так далеко від Керченського мосту, який з’єднує материкову частину Росії з окупованим Кримом.

Ймовірно, причиною пожежі стала атака безпілотників.

Британські розвідники зауважили, що вчорашня атака повторює атаки на російські склади з паливом, які відбувались від початку року. Фахівці додали, що найбільш вразливим залишаються російські резервуари на тимчасово окупованій частині України та поблизу українсько-російського кордону.

Атаки на сховища, ймовірно, змусять РФ коригувати доставку палива, аби зменшити ризики атак на нього.

“Російські коригування можуть включати розгортання додаткових заходів захисту на місцях зберігання палива, як це видно в Туапсе в Росії, або використання інфраструктури в менш загрозливих регіонах”, – резюмували у британській розвідці.