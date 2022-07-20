Очільник російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Кремль вирішив змінити "географічні завдання" у повномасштабній війні проти України. Мовиться про те, що тепер РФ претендує не тільки на Донецьку та Луганську області, але й на низку інших українських регіонів.

Про це він заявив в інтерв’ю російській пропагандистці Маргариті Симоньян.

За словами Лаврова, коли між РФ та Україною лише розпочались мирні перемовини, тоді була “одна географія”.

“Наша готовність прийняти українську пропозицію спиралась на ту географію, георафію кінця березня 2022 року”, – наголосив російський посадовець.

Тобто, уточнив Лавров, тоді йшлось лише про те, що Росія воює лише за території так званих “Л/ДНР”.

Однак зараз, додав він, “географія” інша і тепер боротьба йде не лише за території Донецької та Луганської областей, а й за Запорізьку область, Херсонську область та “низку інших територій”.

“І цей процес триває, триває послідовно та наполегливо”, – сказав він.

Голова МЗС РФ наголосив, що “географічні завдання” Росії змінюються через дії Заходу, який начебто намагається максимально погіршити ситуацію, “накачуючи Україну далекобійним озброєнням”. Зокрема Лавров поскаржився на американські РСЗВ HIMARS.

“Начебто Резніков, чи хто там у них, вже хваляться, що вже 300-кіометрові боєзапаси вони отримали… Ну, значить, завдання географічні відсуватимуться від сьогоднішньої лінії ще далі. Тому, що ми не можемо допустити, щоб на тій частині України, яку буде контролювати Зеленський, чи там хто його замінить, знаходилось озброєння, яке буде представляти пряму загрозу нашій території і території тих республік, які оголосили про свою незалежність”, – сказав він.