Про це повідомило польське видання Wiadomości.
Президент Польщі підкреслив, що він не сказав, що не варто розмовляти з Володимиром Путіним зовсім. На його думку, треба підтримувати контакт тоді, коли голова Кремля сам буде цього прагнути.
Анджей Дуда зазначив, що повністю підтримує Україну. Зокрема в оборонній сфері та на шляху євроінтеграції. Він вважає, що Європа повинна підтвердити свою підтримку Україні, надавши статус кандидата в члени ЄС.
Польща планує зробити все можливе, аби змусити Москву дотримуватися міжнародного права. Це означає припинення бойових дій, а також повне відновлення контролю України над окупованими росіянами теренами.
Польський лідер впевнений, що РФ повинна заплатити Україні репарації у розмірі 750 млрд доларів. Роль Європи натомість має полягати у посиленні санкцій та післявоєнній відбудові. Анджей Дуда закликав дипломатів переконувати політиків у тому, аби заморожені кошти та активи росіян застосували під час відбудови України.
“Якщо Україна скаже, що санкції можна зняти, бо нормалізується, і Україна також має серйозні інтереси з Росією, то західне співтовариство має серйозно задуматися про зняття санкцій. А поки що ні, ці санкції треба посилювати”, — сказав президент Польщі.
- Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда розкритикував канцлера ФРН Олафа Шольца та президента Франції Емманюеля Макрона за те, що вони продовжують вести телефонні розмови з президентом РФ Володимиром Путіним.
- Ініціатива трьох морів створила новий тип партнерства та надала Україні статус партнера-учасника. Таке рішення передбачатиме співпрацю з країнами, які мають намір вступити до ЄС.