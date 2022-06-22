Про це повідомило польське видання Wiadomości.

Президент Польщі підкреслив, що він не сказав, що не варто розмовляти з Володимиром Путіним зовсім. На його думку, треба підтримувати контакт тоді, коли голова Кремля сам буде цього прагнути.

Анджей Дуда зазначив, що повністю підтримує Україну. Зокрема в оборонній сфері та на шляху євроінтеграції. Він вважає, що Європа повинна підтвердити свою підтримку Україні, надавши статус кандидата в члени ЄС.

Польща планує зробити все можливе, аби змусити Москву дотримуватися міжнародного права. Це означає припинення бойових дій, а також повне відновлення контролю України над окупованими росіянами теренами.