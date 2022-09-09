Представник Головного управління розвідки Міністерство оборони України (ГУР МОУ) Вадим Скібіціький розповів, що Росія має достатньо кількість запасів старих ракет, яких їй вистачить на три роки.

Про це він заявив у подкасті “Української правди” та “Центру оборонних стратегій” “(не)Безпечна країна”.

За словами Скібіцького, на даний час у Росії залишилось менше ніж 200 ракет “Іскандер”, які вона береже.

“У них дефіцит в “Іскандерах”, у них залишилося менше 200 – це реальність. “Іскандер” зараз застосовується дуже рідко. Востаннє, буквально у серпні, коли вони застосували в район Києва, з території Білорусі”, – сказав він.

Власне через це окупанти завдають ударів по території України старими радянськими ракетами С-300.

“Кількість ракет залежить від того, що зараз застосовує РФ. Ми порахували С-300 – це ракети, які перебувають на зберіганні уже більше 30 років, а більшість з них років 35-40. Це по суті ракета, яку необхідно виводити з бойового складу. Її переробляють. Їх порядка 7 тисяч”, – додав він.

Однак, наголосив Скібіцький, росіяни вирішили замість утилізації ракет С-300 використовувати їх для обстрілів України.

“Якщо порахувати, скільки вони використовують, то їм вистачить цих ракет ще на 3 роки”, – зауважив він.

Щодо ракет типу “Калібр”. то за даними ГУР МОУ, росіяни могли виготовляти по 150-180 таких ракет щорічно. Однак зараз, коли Росія перебуває під санкціями, вони не можуть їх виготовляти, адже 70% комплектуючих ракети – не російського виробництва. Тому ці ракети окупанти також зараз бережуть.