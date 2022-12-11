Російські війська завдали ударів по об’єктах критичної інфраструктури на півдні України, використовуючи значно більшу кількість безпілотників іранського виробництва, ніж у попередні тижні.

Про це інформує Інститут вивчення війни (ISW).

Командування ВПС України 10 грудня повідомило, що російські війська здійснили 15 ударів з безпілотників “Шахед-136” і 131 по Херсонській, Миколаївській та Одеській областях, а українська ППО збила 10 безпілотників. Заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко заявив, що один з успішних ударів російських безпілотників сильно пошкодив критичну інфраструктуру Одеси, і відновлення триватиме довше, ніж зазвичай.

Російські війська все ще становлять загрозу українській енергосистемі та цивільному населенню, попри високі темпи збиття українським ППО російських систем високоточної зброї.

Російські війська, ймовірно, модифікували безпілотники для більш прохолодної погоди та відновили використання безпілотників іранського виробництва для ударів по українських містах вперше за три тижні 7 грудня.

Російські війська не використовували більшу кількість безпілотників іранського виробництва для атак на українську інфраструктуру з 23 жовтня.

Високопоставлені чиновники США заявили, що Росія надає безпрецедентний рівень військової та технічної підтримки Ірану в обмін на системи озброєнь іранського виробництва, включаючи безпілотники.

Збільшення темпів атак російських безпілотників може свідчити про те, що російські сили накопичили більше безпілотників за тритижневий період їх невикористання або що Росія нещодавно отримала або незабаром очікує отримати нову партію безпілотників з Ірану.