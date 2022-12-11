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На тимчасово окупаованій Луганщині окупанти посилили заходи примусової мобілізації – Генштаб

Розпочалася двісті дев’яносто перша доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог продовжує мобілізовувати жителів захоплених територій. Зокрема, на тимчасово окупованій території Луганської області посилено заходи примусової мобілізації, а у місті Красний Луч збільшилася кількість патрулів, які перевіряють документи у чоловіків, вручають повістку та відвозять до пункту збору мобілізованих.

Неділя, 11 грудня 2022, 07:20
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Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських  окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Андріївка, Червонопопівка, Житлівка, Серебрянське і Білогорівка на Луганщині та Верхньокам’янське, Соледар, Бахмутське, Підгородне і Бахмут Донецької області.

Окрім того, противник завдав 3 ракетних та 17 авіаційних ударів, а також здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Надалі зберігається загроза ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України.

  • На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.
  • На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей. Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Винторівка та Могриця Сумської області та Стрілеча, Зелене, Стариця, Огірцеве, Варварівка, Черняків, Чугунівка, Дворічна і Рідкодуб на Харківщині.
  • На Куп’янському та Лиманському напрямках окупанти обстріляли райони населених пунктів Западне, Кислівка, Табаївка, Піщане, Крохмальне, Берестове, Харківської області; Терни на Донеччині та Стельмахівка, Новоєгорівка, Макіївка, Площанка, Невське і Діброва Луганської області.
  • На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник обстрілював позиції Сил оборони в районах понад двадцяти населених пунктів. Зокрема, Верхньокам’янське, Спірне, Веселе, Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Георгіївка, Мар’їнка, Біла Гора, Курдюмівка, Залізне та Авдіївка Донецької області.
  • На Новопавлівському напрямку ворог намагався уразити наші позиції з танків та артилерії поблизу Великої Новосілки, Нескучного, Пречистівки та Вугледара Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку російські загарбники обстріляли понад двадцять населених пунктів. Серед них – Зелене Поле, Новосілка, Новопіль, Времівка Донецької області та Новоандріївка, Оріхів, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне і Мала Токмачка на Запоріжжі.
  • На Херсонському напрямку вогневого ураження зазнали передмістя і місто Херсон та інші населені пункти на прибережжі Дніпра.
  • На тимчасово зайнятій території Луганської області протягом  останніх 2 тижнів російські окупанти проводять обшуки у закладах освіти. Метою є виявлення та знищення книжок українською мовою та матеріалів, що містять символіку України.

З метою поповнення некомплекту особового складу ворожих підрозділів, що діють на Сєвєродонецькому напрямку, на тимчасово окупованій території Луганської області посилено заходи примусової мобілізації. У місті Красний Луч збільшилася кількість патрулів, які перевіряють документи у чоловіків, вручають повістку та відвозять до пункту збору мобілізованих.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили 3 пункти управління та 3 райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки окупантів.

Теги: війна, Генштаб, оперативна інформація, російсько-українська війна

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