Британські розвідники зауважили, що з початку травня Росія дедалі більше поступається ініціативою у війні та реагує на дії України, а не активно просувається до власних військових цілей.

Джерело: Twitter міноборони Великої Британії

Протягом травня Росія 20 ночей завдавала односторонніх ударів безпілотними літальними апаратами та крилатими ракетами по території України.

Водночас РФ мало досягла успіху у своїх ймовірних цілях – знищити вдосконалену протиповітряну оборону України та зірвати контрнаступ ЗСУ.

На місцях окупанти передислокували сили безпеки, щоб реагувати на партизанські атаки всередині західної Росії.

В оперативному плані російські командири, ймовірно, намагаються сформувати резервні сили та розмістити їх там, де, на їх думку, відбудеться контрнаступ ЗСУ.

Однак ці зусилля, імовірно, були підірвані, тому що ці сили довелось перекинути для заповнення прогалин на лінії фронту навколо Бахмута.