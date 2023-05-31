Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем, після візиту до Києва заявив, що план майбутнього контрнаступу Збройних сил України "вражає".

Джерело: Politico

За словами Грема, коли ЗСУ підуть у наступ, росіян чекатиме “грубе пробудження”.

Американський сенатор повідомив, що отримав “поглиблену” інформацію щодо військових планів України від президента Володимира Зеленського і його соратників.

“Найближчими днями ви побачите досить вражаючу демонстрацію сили з боку українців”, – сказав Грем.

Сенатор-республіканець не розголошує жодних деталей щодо контрнаступу, лише зауваживши, що “формувальні операції – тобто удари, які розтягують війська РФ та хвилюють Кремль – вже почались. А це означає, що повноцінний контрнаступ, імовірно, розпочнеться вже зовсім скоро.

На запитання, чи вважає він, що Україна зможе витіснити Росію до кінця року, Грем не відповів ствердно. Він сказав, що першочерговим завданням має бути “повернення деяких стратегічних місць”.

Він також зазначив, що Зеленський вдячний за всю ту зброю і технології, які Сполучені Штати надали Україні.

Грем, постійно закликав адміністрацію Байдена надіслати ще більше, а саме армійську тактичну ракетну систему великої дальності. Сенатор вважає, що США можуть виготовити достатньо ATACMS на заміну після того, як вони будуть доставлені в Україну, навіть якщо Пентагон побоюється, що їх зараз недостатньо.

Він також хоче, аби Конгрес погодився на пакет витрат, який дозволить надіслати більше обладнання до Києва.

Сенатор додав, що сказав Зеленському: “Я зроблю все, що в моїх силах, щоб у вас був надійний пакет зброї та технологій для завершення роботи”.