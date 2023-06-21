У британській розвідці зауважили, що попри наступальні дії України на південному напрямку, війська РФ подовжують активно створювати оборонні споруди на підступах до окупованого Криму.

Джерело: Twitter міноборони Великої Британії

Фахівці зауважили, що у той час, як на півдні України тривають інтенсивні бої, РФ протягом останніх тинів не припиняє докладати значних зусиль для будівництва оборонних рубежів в тилу, насамперед на підступах до окупованого Криму.

Зокрема за 3,5 км на північ від міста Армянськ, на вузькому сухопутному мосту, який з’єднує півострів з Херсонською областю, окупанти збудували оборону протяжністю у 9 км.



Росія докладає значних зусиль для будівництва оборонних споруд навколо окупованого Криму – британська розвідка // 2 фото

“Ці продумані засоби захисту підкреслюють оцінку російського командування того, що українські сили здатні безпосередньо атакувати Крим”, – мовиться у звіті розвідників.

Фахівці резюмували, що росіяни продовжують розглядати збереження контролю над окупованим півостровом як головний політичний пріоритет.