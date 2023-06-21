Джерело: Twitter міноборони Великої Британії
Фахівці зауважили, що у той час, як на півдні України тривають інтенсивні бої, РФ протягом останніх тинів не припиняє докладати значних зусиль для будівництва оборонних рубежів в тилу, насамперед на підступах до окупованого Криму.
Зокрема за 3,5 км на північ від міста Армянськ, на вузькому сухопутному мосту, який з’єднує півострів з Херсонською областю, окупанти збудували оборону протяжністю у 9 км.
Росія докладає значних зусиль для будівництва оборонних споруд навколо окупованого Криму – британська розвідка // 2 фото
“Ці продумані засоби захисту підкреслюють оцінку російського командування того, що українські сили здатні безпосередньо атакувати Крим”, – мовиться у звіті розвідників.
Фахівці резюмували, що росіяни продовжують розглядати збереження контролю над окупованим півостровом як головний політичний пріоритет.
- Міністр оборони Росії пригрозив “негайними ударами по центрах прийняття рішень” в Україні, якщо для удару по Криму буде використано зброю великої дальності.