Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що нещодавню атаку БПЛА на Кремль російська влада використає для того, аби скасувати ще більше парадів на честь Дня перемоги 9 травня.

Про це йдеться у звіті ISW.

За інформацією російських джерел, РФ вже скасувала паради 9 травня у 21 місті та тимчасово окупованому Криму.

Деякі з цих парадів скасовували “з міркувань безпеки”.

У кількох містах місцеві посадовці повідомили, що скасування традиційного щорічного параду – це “турбота про учасників “СВО””.

“Кремль, ймовірно, сподівається обмежити типові події 9 травня, щоб приховати деградацію російської армії, оскільки такі події наглядно демонструють передову російську військову техніку, значна частина якої або критична для російських операцій в Україні, або була знищена за 14 місяців виснажливих бої”, – зауважили фахівці.

Експерти також додали, що, ймовірно, Кремль намагається скасувати масштабні святкування Дня перемоги, оскільки остерігається, що під час вшанування загиблих у Другій світовій війні можуть потенційно виникнути невдоволення щодо втрат РФ у війні проти України.

“Російські посадовці скасували заходи пам’яті “Безсмертного полку” в останні тижні, ймовірно, з таких причин”, – резюмували в ISW.