Напередодні у РФ повідомили про атаку безпілотників на Кремль, звинувачуючи у цьому Україну. Однак в Інституті вивчення війни зауважили, що РФ, ймовірно, сама організувала цю атаку для внутрішньої аудиторії, з метою створити умови ширшої мобілізації.

Про це йдеться у звіті ISW.

Як зауважили фахівці, найімовірніше. що атака БПЛА на Кремль організована Росією. Таким чином російська влада намагається донести війну до внутрішньої аудиторії та створити умови для ширшої мобілізації.

На думку ISW, є декілька фактів, котрі свідчать, що атака була здійснена саме Росією. Зокрема експерти нагадали що Росія посилювала протиповітряну оборону у межах Москви, тому вкрай малоймовірно, аби два безпілотники пройшли кілька шарів ППО і підірвались чи були збиті прямо над Кремлем.

Ще одним доказом того, що до інциденту причетна Росія є миттєва, узгоджена та скоординована реакція Кремля на “атаку”. На думку аналітиків, якби атаку дійсно здійснила інша держава, то це було б збентеженням для РФ.

“Кремль одразу ж звинуватив Україну у здійсненні теракту, і російські офіційні відповіді швидко об’єдналися навколо цього звинувачення. Якби атака безпілотників не була внутрішньою організацією, це було б несподіванкою. Цілком імовірно, що офіційна відповідь Росії спочатку була б набагато більш неорганізованою, оскільки російські посадовці намагалися створити послідовний наратив і компенсувати риторичні наслідки явного інформаційного збентеження. Зокрема, Кремль не зміг дати своєчасну та послідовну інформаційну відповідь на інші військові приниження, створені не ним самим”, – наголосили експерти.

Водночас швидка та послідовна презентація офіційного російського наративу навколо удару свідчить про те, що Росія влаштувала цей інцидент у безпосередній близькості до свята Дня Перемоги 9 травня, щоб представити війну своїй внутрішній аудиторії як екзистенцію.

Фахівці також наголосили, що цю “атаку” Кремль може використати як виправдання скасування чи обмеження святкування 9 травня.

Також в ISW зауважили, що деякі російські мілблогери почали наполягати на ескалації російсько-української війни, навіть попри те, шо у РФ на даний час недостатньо військово потенціалу для неї.

Своєю чергою мілблогери, які є близькими до Кремля, розкритикували гучний резонанс у російському інформаційному просторі. Ці мілблогери в основному виступали проти військової ескалації у відповідь на тій підставі, що цей удар не змінює оперативну чи стратегічну ситуацію під час війни, натомість закликаючи до обережної відповіді.

“Це повідомлення від прокремлівських мілблогерів могло підтвердити оцінку того, що метою цієї фальшивої атаки було виправдати посилені заходи мобілізації, а не будь-яку ескалацію”, – резюмували фахівці.

ДОВІДКА: прокремлівські видання заявили, що у ніч на 3 травня з боку України намагалися завдати удару безпілотниками по Кремлю. Після цього у Москві заборонили використовувати БпЛА громадянам, які не мають дозволу від влади.

В Україні звинувачення РФ відкинули. Зокрема речник Повітряних сил Юрій Ігнат висловив особисту думку щодо нібито нічної атаки безпілотника на Кремль. Він припустив, що у такий спосіб росіяни готуються до провокацій на території РФ.