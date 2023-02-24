Про це повідомляє пресслужба МЗС.
У відомстві зауважили, що Україна “глибоко занепокоєна” проведенням в ПАР спільних військово-морських навчань із РФ та Китаєм, адже у навчаннях бере участь російський фрегат із символами “Z” та “V”.
Російський корабель несе такі ж ракети, які використовуються для вбивства цивільних українців та знищення критичної інфраструктури в містах та селах.
Тому, Україна розчарована, що в час, коли міжнародна спільнота засуджує російську агресію і посилює ізоляцію РФ, влада ПАР “переймає досвід російської воєнної машини”.
Крім того, навчання триватимуть і 24 лютого – у перші роковини повномасштабної російсько-української війни.
“Закликаємо ПАР не заохочувати подальшу агресію Росії та її почуття безкарності, а також стати на захист основоположних принципів міжнародного права та Статуту ООН”, – йдеться в повідомленні.
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