У Міністерстві закордонних справ України занепокоєні та розчаровані спільними навчаннями військово-морських сил Китаю, Південно-Африканської Республіки та Росії, де бере участь корабель із символами "Z" та "V".

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

У відомстві зауважили, що Україна “глибоко занепокоєна” проведенням в ПАР спільних військово-морських навчань із РФ та Китаєм, адже у навчаннях бере участь російський фрегат із символами “Z” та “V”.

Російський корабель несе такі ж ракети, які використовуються для вбивства цивільних українців та знищення критичної інфраструктури в містах та селах.

Тому, Україна розчарована, що в час, коли міжнародна спільнота засуджує російську агресію і посилює ізоляцію РФ, влада ПАР “переймає досвід російської воєнної машини”.

Крім того, навчання триватимуть і 24 лютого – у перші роковини повномасштабної російсько-української війни.