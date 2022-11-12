У Повітряних сил ЗСУ попередили, що протягом 15-16 листопада російські окупанти можуть завдати масованого ракетного удару по території України.

Про це в етері телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, саме 15 та 16 листопада на острові балі триватиме саміт “Великої двадцятки” (G-20), тому цілком ймовірно, що саме у ці дні Росія завдасть удару по Україні.

“Все ж події насуваються… І саміт “двадцятки”. Вони вкрай люблять десь приблизно на такі дні провести якісь провокації”, – сказав він.

Юрій Ігнат також додав, що хоча Росії і вдається накопичувати озброєння, зокрема й ракети, все ж за понад 8 місяців повномасштабної війни вона значно вичерпала свої запаси, для виготовлення навіть однієї ракети знадобиться “не день-два”.

Речник Повітряних сил ЗСУ наголосив, що ті ракети, які були у Росії до 24 лютого 2022 року, вона накопичувала не один рік.

“Їх складували, підвозили, розміщали. Це дуже складний процес виготовлення ракети. Це не один день-два робиться. На сьогодні вони випустили неймовірну кількість ракет по Україні і не можуть собі дозволити завдавати так часто таких самих залпів, як того ж 10 жовтня. Вони дещо піднакопичують, щоби у якийсь час (завдати удару – ред.)”, – пояснив він.