Джерело: Центр національного спротиву
“На підконтрольних окупантам підприємствах з виробництва, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції (особливо зернових) здійснюється впровадження автоматизованих систем Федеральної служби ветеринарного та фітосанітарного нагляду (відомої як “Россельхознадзор”). Пакет програм включає підсистеми “Аргус”, “Цербер”, “Меркурій” (ветеринарний контроль), “Веста” (фітосанітарний). Дані програмні засоби призначені для автоматизації процесу збору та аналізу інформації про сільськогосподарські товари, що будуть експортуватись за межі країн-членів Євразійського союзу”, – йдеться у дописі.
Зазначається, що в умовах накладених на Росію санкцій за розв’язання війни проти України, ключовим експортером для Росії залишається Китай.
“На даний час Росія активно вивозить викрадені зернові з тимчасово окупованих територій України в Сирію та Туреччину під виглядом власного врожаю. Запровадження даних програм дозволить їй розширити географію експорту награбованого, зокрема до Китаю”, – наголосили в ЦНС.
- Російські окупанти продовжують грабувати населення України, привласнюючи зерновий урожай мирних громадян. Відтак, у місті Феодосія так звана окупаційна “влада” РФ намагається вивезти викрадене зерно до своїх портів, завантажуючи його на підсанкційне сирійське судно “Souria”.
- За даними розслідування OCCRP – платформи всесвітньої мережі незалежних медіацентрів і журналістів, та румунського центру RISE Project, у перші сім місяців повномасштабного вторгнення РФ третину зерна, що пройшло через румунський Халмеу та інші прикордонні пункти, експортували українські компанії із “сумнівною репутацією”, які звинувачуються в несплаті податків та інших злочинах.
- Російські загарбники викрали та вивезли з України пшениці не менш ніж на 1 мільярд доларів.