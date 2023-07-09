Російські ворожі війська продовжують розкрадати українську сільськогосподарську продукцію, серед якої і зерно, та незаконно експортувати її до інших країн. Зокрема, РФ налагоджує експорт цієї продукції до Китаю.

Джерело: Центр національного спротиву

“На підконтрольних окупантам підприємствах з виробництва, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції (особливо зернових) здійснюється впровадження автоматизованих систем Федеральної служби ветеринарного та фітосанітарного нагляду (відомої як “Россельхознадзор”). Пакет програм включає підсистеми “Аргус”, “Цербер”, “Меркурій” (ветеринарний контроль), “Веста” (фітосанітарний). Дані програмні засоби призначені для автоматизації процесу збору та аналізу інформації про сільськогосподарські товари, що будуть експортуватись за межі країн-членів Євразійського союзу”, – йдеться у дописі.

Зазначається, що в умовах накладених на Росію санкцій за розв’язання війни проти України, ключовим експортером для Росії залишається Китай.

“На даний час Росія активно вивозить викрадені зернові з тимчасово окупованих територій України в Сирію та Туреччину під виглядом власного врожаю. Запровадження даних програм дозволить їй розширити географію експорту награбованого, зокрема до Китаю”, – наголосили в ЦНС.