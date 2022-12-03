Російські загарбники викрали та вивезли з України пшениці не менш ніж на 1 мільярд доларів.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на результати дослідження NASA Harvest.

У повідомленні зазначається, що з непідконтрольних Україні територій було зібрано майже 6 млн тонн пшениці, близько 88% озимих культур, посіяних на окупованих територіях, а незібрані площі переважно розташовувались вздовж лінії фронту.

Майже чверть української пшениці вирощується на тимчасово окупованих Росією територіях. Оцінки NASA Harvest стосуються пшениці й поки що виключають інші культури чи продукти харчування, які зберігалися на складах.

Російські кораблі експортували зерно, ймовірно, до різних країн, зокрема в Лівію та Іран, але важко оцінити обсяги, оскільки вантажовідправники приховують походження вантажів. Натомість Росія заперечує викрадення українського зерна, але офіційні особи публічно заявляють про відновлення постачань зерна з тимчасово окупованих портів.

Своєю чергою, головний прокурор Швейцарії, провідного центру торгівлі сировиною, попередив, що комерціалізація награбованої сировини може розцінюватися як воєнний злочин.

Команда NASA Harvest підрахувала, що аграрії цього року в Україні зібрали 26,6 млн тонн пшениці, що на кілька мільйонів тонн перевищує інші провідні прогнози.

У виданні пояснили, що цей аналіз дає уявлення про те, що відбувається на окупованих територіях. Він використовує модель машинного навчання, яка виявляє зміни текстури та кольору на основі часових рядів супутникових зображень, щоб нанести на карту місця зібраного чи незібраного врожаю.

Нагадаємо, що у листопаді в Харківській області Служба безпеки України викрила депутата Курилівської сільської ради, який допомагав російським загарбникам у незаконному вивезенні українського зерна.

За даними правоохоронців, зловмисником виявився депутат однієї із селищних рад Куп’янського району. Під час захоплення частини регіону, він одним із перших пішов на співпрацю з окупантами. Колаборант був власником декількох сільгосппідприємств, тому посадовець запропонував загарбникам свою допомогу у незаконному вивезенні українського зерна зі сходу України.

Для цього він “перереєстрував” агробізнес в місцевій окупаційній адміністрації і почав сплачувати податки до бюджету РФ. Проте основну частину зібраного врожаю колаборант мав віддавати росіянам, а те, що залишиться – реалізовувати на території Росії.