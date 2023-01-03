Британські розвідники зазначили, що Збройні сили України отримали значне підкріплення для захисту району Бахмута, а тому найближчими тижнями росіянам навряд чи вдасться досягти успіху на цьому напрямку.

Про це йдеться у Twitter міністерства оборони Великої Британії.

Розвідники зазначили, що у середині грудня війська РФ та російські найманці з ПВК “Вагнер”, ймовірно, збільшили частоту своїх піхотних штурмів навколо міста Бахмут Донецької області. Однак багато з цих операцій мали слабку підтримку.

Водночас Україна протягом останніх десяти днів виділила значні підкріплення для захисту сектора, і частота російських нападів, ймовірно, зменшилася з піку в середині грудня.

Британські розвідники зазначили, що за час інтенсивних бойових дій навколо Бахмута обидві сторони зазнали великих втрат.

“Російські наступальні операції в цьому районі зараз, ймовірно, проводяться лише на рівні взводу або відділення. Навряд чи Росія досягне значного прориву під Бахмутом найближчими тижнями”, – мовиться у звіті.