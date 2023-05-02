Росія не має достатньо боєприпасів для успішного наступу в Україні – британська розвідка

За даними британських розвідників, у Росії недостатньо боєприпасів, аби досягти успіху у наступальних операціях в Україні.

Про це йдеться у Twitter міноборони Великої Британії.

Фахівці зазначили, що 27 квітня стало відомо про звільнення заступника міністра оборони РФ генерал-полковника Михайла Мізінцева, який займався матеріально-технічним забезпеченням військ РФ.

Розвідники зазначили, що цю посаду він обіймав лише 8 місяців.

Звільнення Мізінцева, зауважили фахівці, свідчить, що проблеми з логістикою залишаються основними для РФ у межах війни проти України.

“Росія не має достатньо боєприпасів для досягнення успіху в наступі”, – наголосили британські розвідники.

За даними експертів, через брак боєприпасів виникають внутрішні суперечки. Насамперед мовиться про суперечки між російським міноборони та ПВК “Вагнер”.

“Росія продовжує надавати найвищий пріоритет мобілізації своєї оборонної промисловості, але їй все ще не вдається задовольнити вимоги воєнного часу. У той час як російські політичні лідери наполегливо вимагають успіху на полі бою, російські фахівці з логістики застрягли посередині”, – резюмували фахівці.