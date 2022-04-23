Про це йдеться у Twitter міністерства оборони Великої Британії.
Зокрема у британському відомстві наголосили, що всупереч збільшеній активності, війська РФ за останні 24 години не досягли вагомих успіхів в Україні. Всі намагання окупантів зірвані завдяки контратакам українських воїнів.
Російські воєнно-повітряні та морські сили не встановили контроль у жодній з областей України, адже зіштовхнулись з ефективною обороною українських повітряної та морської бригад.
Окрім цього, росіянам не вдається захопити оточений Маріуполь. Попри заяви керівництва РФ про захоплення міста, насправді у Маріуполі тривають бої, які ще більше сповільнюють намагання росіян захопитись увесь Донбас.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 23 April 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/dYZnTBfSNG
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/9HFqZQlmbe
— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 23, 2022
- Нагадаємо, на тлі невдалих спроб окупувати більшу частину України, зокрема Київ, у Росії оголосили про новий пріоритет “другої фази спецоперації”, а саме про повну окупацію Донбасу та Півдня України. У розвідці Великої Британії назвали таке рішення Москви “визнанням поразки початкових планів”.