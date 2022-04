Про це йдеться у Twitter міністерства оборони Великої Британії.

Зокрема у британському відомстві наголосили, що всупереч збільшеній активності, війська РФ за останні 24 години не досягли вагомих успіхів в Україні. Всі намагання окупантів зірвані завдяки контратакам українських воїнів.

Російські воєнно-повітряні та морські сили не встановили контроль у жодній з областей України, адже зіштовхнулись з ефективною обороною українських повітряної та морської бригад.

Окрім цього, росіянам не вдається захопити оточений Маріуполь. Попри заяви керівництва РФ про захоплення міста, насправді у Маріуполі тривають бої, які ще більше сповільнюють намагання росіян захопитись увесь Донбас.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 23 April 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/dYZnTBfSNG

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/9HFqZQlmbe

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 23, 2022