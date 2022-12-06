Деякі з крилатих ракет, які Росія запустила по цивільній інфраструктурі України наприкінці листопада, були виготовлені через кілька місяців після того, як Захід запровадив санкції, спрямовані на те, щоб позбавити Москву компонентів, необхідних для виробництва цих боєзапасів.

Про це повідомляє The New York Times .

Експерти дослідили залишки крилатих ракет Х-101, знайдені в Києві після обстрілів 23 листопада. Відповідно до звіту, оприлюдненого слідчими в понеділок, одна з ракет була виготовлена цього літа, а інша – у жовтні цього року, про що свідчить маркування на озброєнні.

Те, що Росія продовжує виробляти передові керовані ракети, такі як Х-101, демонструє, що Кремль знайшов способи придбати напівпровідники та інші матеріали попри санкції, або що він мав значні запаси компонентів до початку війни, сказав один із дослідників.

Висновки є одними з найновіших досліджень Conflict Armament Research (CAR), незалежної групи, що базується у Великій Британії, яка ідентифікує та відстежує зброю та боєзапаси, які використовувалися у війнах.

Невелика група дослідників CAR прибула до Києва напередодні обстрілів на запрошення української спецслужби.

Під час чотирьох попередніх дослідницьких поїздок до Києва з моменту вторгнення дослідники виявили, що майже все сучасне російське військове спорядження, яке вони досліджували, — як-от радіостанції з шифруванням і лазерні далекоміри — було виготовлено із західних напівпровідників.

Ракети Х-101 маркувалися 13-значною цифровою послідовністю. Слідчі заявили, що вони вважають, що перші три цифри представляють фабрику, де була виготовлена ракета, за ними йде інший тризначний код, який вказує на одну з двох відомих версій Х-101 і дві цифри, які вказують, коли вона була виготовлена. Вважається, що останній рядок із п’яти цифр позначає виробничу партію ракети та серійний номер.

Пьотр Бутовський, польський журналіст, який багато писав про російські військові літаки та боєзапаси, сказав, що числовий аналіз групи збігається з його дослідженням.

“Перші три цифри завжди “315” — це код виробничого підприємства. Ракети Х-101 розробляються і виготовляються підприємством “Радуга” в підмосковній Дубні”, – розповів він.

В інтерв’ю перед оприлюдненням звіту аналітик оборонної розвідки США сказав, що аналіз Бутовського узгоджується з розумінням уряду того, як російські виробники ракет — включно з тими, що виробляють Х-101 — маркують свою зброю.

Чиновник, який не мав права говорити публічно, сказав, що Росія, як правило, відчуває проблеми з запасами озброєння і, можливо, використовує нові боєзапаси одночасно з набагато старішими.

Аналітик сказав, що звіти з Росії свідчать про те, що уряд наказав працівникам з виготовлення боєзапасів працювати додаткові години, намагаючись виробляти більше боєзапасів, і що очевидно, що Росія тепер стріляє меншою кількістю зброї великої дальності, як-от крилатих ракет, по меншій кількості цілей в Україні.

Представники Пентагону кажуть, що Росія випустила тисячі одиниць зброї великої дальності, наприклад крилатих ракет, а також балістичних ракет малої та середньої дальності по цілях в Україні з початку повномасштабної війни.

Однак достеменно невідомо, чи закінчилися у Росії запаси ракет.