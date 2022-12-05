Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов заявив, що попри черговий масований ракетний удар, у РФ запаси високоточного ракетного озброєння впали до критичного низького рівня.

Про це повідомили під час загальнонаціонального телемарафону.

Представник розвідки наголосив, що за багатьма показниками запаси ракетного озброєння, особливо високоточного, вже впали до критичного рівня. Через це РФ не зможе дозволити настільки часті та масштабні атаки проти українців.

За його словами, в окупантів ракети меншого радіусу дії типу С-300 є в достатній кількості. Тому прифронтові міста Херсон, Запоріжжя, Харків, Суми можуть й надалі потерпати від дій ворога. Щодо “Калібрів” та “Іскандерів” їхні запаси набагато нижчі та критично нижчі.

“І в цілому такої масованої тактики, регулярної вони вже не можуть собі дозволити. Інша справа, що це не зменшує збитки, ураження української інфраструктури. Це для нас серйозне випробовування. Але разом і з допомогою міжнародних партнерів Україна вистоїть. Завдання, які перед собою ставлять терористи — зламати дух і змусити до капітуляції — вони ні до чого не призведуть”, — переконаний Юсов.

Він наголосив, що розвідка передбачала чергову ракетну атаку росіян. Тому всі відповідні органи готувались до неї.