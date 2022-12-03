Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Представник ГУР МОУ Вадим Скібіцький в етері телемарафону повідомив, що за деякими видами озброєння Росія почала використовувати свої стратегічні запаси. Окрім цього РФ також використовує ракети, які виготовлені цього року, зокрема у серпні.
“Це говорить про те, що деякі ракети йдуть на застосування прямо з конвеєра. Наскільки їх вистачить, багато залежить від виробництва. Так, воно впало порівняно з довоєнним періодом. Але, на жаль, РФ за рахунок того, що обходить економічні санкції, ще здатна випускати певну кількість крилатих ракет та іншого озброєння, яке використовується проти нашої держави”, – наголосив представник воєнної розвідки України.
У ГУР додали, що протягом 2-х місяців Росія вивозила з Білорусі артилерійські боєзапаси 122 мм та 152 мм.
Також у розвідці додали, що Москва продовжує перемовини з іншими країнами щодо постачання боєзапасів, ракет для РСЗВ “Смерч” і “Ураган”. Не припиняються також перемовини Росії з Іраном щодо постачання балістичних ракет.
Однак за словами Скібіцького, попри перемовини та домовленості між Москвою та Тегераном, станом на сьогодні Іран не передавав Росії ракет.
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