За даними української розвідки, Росія за деякими видами озброєння вже почала використовувати свої стратегічні запаси.

Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Представник ГУР МОУ Вадим Скібіцький в етері телемарафону повідомив, що за деякими видами озброєння Росія почала використовувати свої стратегічні запаси. Окрім цього РФ також використовує ракети, які виготовлені цього року, зокрема у серпні.

“Це говорить про те, що деякі ракети йдуть на застосування прямо з конвеєра. Наскільки їх вистачить, багато залежить від виробництва. Так, воно впало порівняно з довоєнним періодом. Але, на жаль, РФ за рахунок того, що обходить економічні санкції, ще здатна випускати певну кількість крилатих ракет та іншого озброєння, яке використовується проти нашої держави”, – наголосив представник воєнної розвідки України.

У ГУР додали, що протягом 2-х місяців Росія вивозила з Білорусі артилерійські боєзапаси 122 мм та 152 мм.

Також у розвідці додали, що Москва продовжує перемовини з іншими країнами щодо постачання боєзапасів, ракет для РСЗВ “Смерч” і “Ураган”. Не припиняються також перемовини Росії з Іраном щодо постачання балістичних ракет.

Однак за словами Скібіцького, попри перемовини та домовленості між Москвою та Тегераном, станом на сьогодні Іран не передавав Росії ракет.