У британській розвідці зауважили, що вже протягом року Росія посилює безпеку головної бази Чорноморського флоту у тимчасово окупованому Севастополі. Зокрема окупанти збільшили кількість бойових дельфінів.

Джерело: Twitter міноборони Великої Британії

З літа 2022 року ВМФ Росії інвестував у значне посилення безпеки головної бази Чорноморського флоту в Севастополі.

Це включає щонайменше чотири шари сіток і бонів на вході в порт. Останніми тижнями цей захист, ймовірно, також був посилений збільшенням кількості навчених дельфінів.

Зображення показують майже вдвічі більше плаваючих загонів для дельфінів у порту, де, ймовірно, містяться афаліни.

В арктичних водах флот також використовує білух і тюленів.

“Росія навчила тварин для ряду місій, але ті, що розміщені в Севастопольській гавані, найімовірніше, призначені для протидії ворожим водолазам”, – резюмували фахівці.