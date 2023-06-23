Джерело: Twitter міноборони Великої Британії
З літа 2022 року ВМФ Росії інвестував у значне посилення безпеки головної бази Чорноморського флоту в Севастополі.
Це включає щонайменше чотири шари сіток і бонів на вході в порт. Останніми тижнями цей захист, ймовірно, також був посилений збільшенням кількості навчених дельфінів.
Зображення показують майже вдвічі більше плаваючих загонів для дельфінів у порту, де, ймовірно, містяться афаліни.
В арктичних водах флот також використовує білух і тюленів.
“Росія навчила тварин для ряду місій, але ті, що розміщені в Севастопольській гавані, найімовірніше, призначені для протидії ворожим водолазам”, – резюмували фахівці.
- 25 травня окупаційна “адміністрація” захопленого росіянами Севастополя заявила, що вночі їхні війська нібито збили над містом 2 безпілотники.