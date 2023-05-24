Росія саботує роботу "зернового коридору", блокуючи український порт "Південний". Не дозволяючи суднам заходити в порт, Москва фактично відрізала його від "чорноморської угоди".

Джерело: Reuters.

Зазначається, що “чорноморська зернова угода”, укладена між Росією та Україною у липні 2022 року, передбачає безпечний військовий експорт зерна та продуктів харчування з трьох українських портів – Одеси, Чорноморська та Південного.

22 травня ООН, яка спільно з Туреччиною виступають посередниками в “зерновій ініціативі”, висловила стурбованість тим, що з 2 травня порт “Південний” не отримав жодного судна в межах угоди.

“Згідно з документами, порт “Південний” входить в ініціативу, але за фактом він там відсутній вже протягом місяця. Вхідного флоту у нього немає. Виключивши з угоди “Південний”, Росія значно скорочує експорт українського зерна, оскільки цей порт завжди приймає великотоннажні кораблі”, — пояснив заступник міністра реконструкції України Юрій Васьков.

На переконання Васькова, це – “грубе порушення” угоди.

Як відзначили у виданні, “чорноморська угода” покликана допомогти впоратися з глобальною продовольчою кризою, посиленою повномасштвбним вторгненням Росії на територію України 24 лютого 2022 року. Відновідно до ініціативи, всі судна, що прямують в українські порти, повинні оглядатися спільною командою, до складу якої входять і російські інспектори. За словами Васькова, з 29 квітня спеціалісти з РФ відмовляються оглядати кораблі, що прямують до порту “Південний”.

Наголошено, що цей порт вважається найбільшим по вантажообігу. За даними Міністерства реконструкції, він зберігає близько 1,5 мільйона тонн продуктів харчування для майбутнього експорту в 10 країн, і за ними мають прибути 26 суден.

Васьков зауважив, що план інспекцій за 23 травня демонструє, що Росія включила тільки три з 13 представлених кораблів. Відтак, виключені всі судна, що прямували в “Південний”, а також деякі судна, що прямували в Одесу і Чорноморськ.

Водночас українські офіційні особи повідомили, що з 19 по 21 травня російська команда проінспектувала всього дев’ять суден.

“Зерновий коридор” формально розблокований, проте він не працює належним чином. Росія продовжує максимально саботувати дію угоди”, – підкреслив Васьков.

У Москві спочатку були проти продовження угоди щодо експорту українського зерна, якщо не будуть виконані вимоги, що стосуються експорту російської сільськогосподарської продукції. Попри те, що санкції не стосуються експорту продуктів харчування і добрив з РФ, Москва заявляє, що обмеження на платежі, логістику і страхування стали перешкодою для поставок.