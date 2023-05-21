Росія блокує роботу найбільшого порту зернового коридору

Джерело: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури у Facebook.
Протягом 19 травня було проведено інспекції трьох суден, а 20 травня — лише двох. На сьогодні запланована інспекція чотирьох суден.
“Порт “Південний” через брак флоту зупинено. Фактично Росія не допускає його до участі в зерновій ініціативі”, – заявило Мінінфраструктури.
У порту “Південному” накопичено понад 1,5 млн тонн аграрної продукції. Також у територіальних водах Туреччини чекають 26 суден, які мають їх вивезти.
“Порт “Південний” є найбільшим портом за пропускною здатністю і його виключення суттєво вплине на зменшення експортних обсягів. Росія вкотре демонструє, що для неї не існує ані норм міжнародного права, ані принципів”, – наголосило міністерство.
Українська сторона закликала Туреччину й ООН вплинути на Росію. В іншому випадку доведеться визнати, що зернова ініціатива не працює на визначених умовах.
- За умови розблокування портів Миколаєва Україна може наростити експорт зерна. Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський зазначив, що ці порти можуть здешевити логістику.
- Уряд України дозволив обласним військовим адміністраціям віддавати надлишкове зерно пшениці для гуманітарної програми “Grain from Ukraine”.