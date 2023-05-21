Росія блокує роботу найбільшого порту зернового коридору

Після відновлення роботи зернового коридору Росія продовжує блокувати порт "Південний", котрий є найбільшим портом у межах ініціативи. РФ погоджується оглядати лише ті судна, які прямують до портів "Одеса" та "Чорноморськ".

Джерело: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури у Facebook.

Протягом 19 травня було проведено інспекції трьох суден, а 20 травня — лише двох. На сьогодні запланована інспекція чотирьох суден.

“Порт “Південний” через брак флоту зупинено. Фактично Росія не допускає його до участі в зерновій ініціативі”, – заявило Мінінфраструктури.

У порту “Південному” накопичено понад 1,5 млн тонн аграрної продукції. Також у територіальних водах Туреччини чекають 26 суден, які мають їх вивезти.

“Порт “Південний” є найбільшим портом за пропускною здатністю і його виключення суттєво вплине на зменшення експортних обсягів. Росія вкотре демонструє, що для неї не існує ані норм міжнародного права, ані принципів”, – наголосило міністерство.

Українська сторона закликала Туреччину й ООН вплинути на Росію. В іншому випадку доведеться визнати, що зернова ініціатива не працює на визначених умовах.