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У повідомленні сказано, що така ж повітряна й залізнична активність була помітна під час весняного нарощування військової потужності Росії у 2021 році, яке було зупинено.

За останніми оцінками розвідки США, на кордоні з Україною і навколо неї розгорнуто понад 50 так званих батальйонних тактичних груп, ще шість перебувають у дорозі. Ці групи, до складу яких може входити по 900 осіб особового складу, являють собою диверсифіковані самодостатні бойові підрозділи, у яких зосереджуються жива сила, артилерія, протитанкові системи, розвідувальні та інженерні потужності. Такі групи відіграли провідну роль у російській воєнній активності в Україні у 2014 році.

Нещодавні супутникові знімки, зроблені Maxar Technologies і надані CNN, показують, що Росія зосередила війська й техніку на відстані до 50 км від кордону з Україною. Зображення показують збільшення в період з 7 вересня по 5 грудня кількості російської військової техніки в російському селі Солоті в Білгородській області. За словами експертів, Росія, схоже, створює новий полк у складі своєї 3-ї мотострілецької дивізії сухопутних військ.

Основне джерело нарощування російської військової потужності спостерігається в 6-й армії, 1-й – у Воронежі, 41-й – у Єльні та 58-й і 49-й арміях – у Криму.