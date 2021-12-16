Про це повідомляє пресслужба Європарламенту.

Резолюцію підтримали 548 депутатів, проти – 69, утрималися – 54.

У тексті документа йдеться, що новий пакет санкцій проти Росії має містити зупинення роботи платіжної системи SWIFT, обмеження проти військового керівництва та проти найближчого оточення президента РФ.

Депутати також вимагають від РФ та підконтрольних їй бойовиків виконувати мінські угоди та повернутися до переговорів у нормандському форматі.

При цьому, у резолюції закликають не вводити в дію Північний потік-2, попри його ймовірну відповідність нормам газової директиви ЄС.

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Окремо євродепутати зауважили, що відкидають будь-які спроби Росії включити деякі країни до своєї “сфери впливу”, щоб формувати власне майбутнє. Йдеться про вимоги РФ щодо надання гарантій невступу України у НАТО.