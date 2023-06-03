Британські розвідники зазначили, що Росія продовжила передислокацію регулярних частин на Бахмутський напрямок, оскільки штурмовий загін ПВК "Вагнер" завершив відхід у тил.

Джерело: Twitter міноборони Великої Британії

Фахівці зауважили, що все важливішу роль у Бахмуті починають відігравати російські десантні війська. зокрема у цьому секторі розгорнуто підрозділи 76-ї та 106-ї дивізій та дві додаткові окремі бригади десантників.

Водночас спеціалісти наголосили, що стан російських десантників значно погіршився, у порівнянні з їхнім “елітним” статусом до початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Однак російські командири, ймовірно, намагалися зберегти деякі з цих все ще відносно боєздатних підрозділів як невикористаний резерв.

“Оскільки натомість вони були змушені розгорнути їх для утримання лінії фронту в Бахмуті, усі російські сили, ймовірно, будуть менш гнучкими у реагуванні на оперативні виклики”, – резюмували розвідники.