Про це повідомляє Bloomberg.

Влітку 2022 року країни G7 та Євросоюзу заборонили експорт золота із РФ через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Це викликало низку проблем для російської золотодобувної промисловості, адже її внутрішній ринок не може закупити метал на суму 20 млрд доларів щорічно.

Десятки логістичних фірм і торговців, які є дрібними гравцями в секторі золота, з того часу захопили торгівлю російськими злитками, згідно з даними фірми ImportGenius, що відстежує торгівлю, на основі даних російської митниці за шість місяців до серпня. І замість того, щоб масові поставки відправлялися до Лондона в сховища таких провідних банківських установ, як JPMorgan Chase & Co. і HSBC Holdings Plc, російські поставки по частинах направляються до таких місць, як Об’єднані Арабські Емірати, Гонконг і Туреччина, де немає жодних обмежень. .

Це ще один приклад того, як змінюється світова торгівля після запровадження низку санкцій проти РФ. Санкції Великої сімки та ЄС забороняють імпорт російського золота на їхні власні ринки та забороняють компаніям, розташованим у них, торгувати ним в інших країнах. Але компаніям в інших країнах все ще дозволено працювати з російським металом через відсутність вторинних санкцій, тому немає жодних припущень про порушення будь-яких правил.

У світовому транспортуванні дорогоцінних металів домінують охоронні компанії, такі як Brink’s Co. і Loomis, які припинили перевозити російські злитки після початку війни.

Залишену прогалину заповнили такі компанії, як VPower Finance Security (Hong Kong) Ltd., яка каже, що переміщує готівку та золото для деяких із найбільших банків Китаю. Згідно з даними ImportGenius, у період з березня по серпень 2022 року через Гонконг було оброблено понад 300 мільйонів доларів російського золота.

Це лише частка російського золота на 1,2 мільярда доларів, поставленого JPMorgan лише за перші два місяці 2022 року, що підкреслює складність продажу великих обсягів відразу після початку війни. Але нові канали збуту допомагають, і гірничодобувники Polymetal International Plc і ПАТ “Полюс” змогли скоротити непродані запаси, створені ними в першій половині 2022 року.

ОАЕ стали основним новим напрямком для російського золота: за шість місяців до серпня туди було експортовано понад 500 мільйонів доларів. Більшість покупців знаходяться в Дубаї, який вже давно є центром торгівлі дорогоцінними металами між Сходом і Заходом. Згідно з даними, Paloma Precious DMCC, трейдер із офісами у вільній зоні Дубая та на ринку золота, імпортувала 109 мільйонів доларів.

Al Bahrain Jewellers LLC, ще один дилер, що базується на ринку, вивіз із Росії золото на 50 мільйонів доларів. Метал був отриманий через розташовану в Абу-Дабі дочірню компанію Open Mineral AG, торгову компанію, засновану колишніми керівниками Glencore Plc, основними акціонерами якої є суверенний фонд багатства Mubadala Investment Co.

Деякі дубайські торговці, здається, не мають спеціального досвіду з дорогоцінними металами. Actava Trading DMCC, яка імпортувала близько 25 мільйонів доларів російського золота в серпні, описує себе як трейдера врожаю, зосередженого на Чорноморському регіоні.

Туреччина стала ще одним ключовим пунктом призначення: за березень-серпень через аеропорт Стамбула пройшло близько 305 мільйонів доларів російського золота, свідчать дані ImportGenius.

Також відбулися зміни в тому, хто проводить транзакції в Росії. Раніше в національному експорті домінували такі великі кредитори, як ПАТ “ВТБ Банк” і ПАТ “Сбербан”, але санкції проти них призвели до того, що менші банки взяли більший контроль. Гірничодобувники та нафтопереробники також почали відігравати більшу роль у постачанні.

Російський центральний банк також купував золото, купивши близько 1 мільйона унцій за минулий рік або близько того. Санкції США, накладені на валютні резерви Росії, спонукали її шукати альтернативи долара.