“Росія відвертала світ на безглузду перевірку зерновозів, у той час, як російські судна під виглядом цивільної торгівлі прямують через Босфор до Середземного моря, перевозячи авіаційне пальне для російських ВПС, військові технічні вантажі для російської армії та російський оборонний експорт в Азію”, — написав Ишик.

Russia distracted the world into pointless inspection of grain carriers while Russian vessels disguised as civilian merchants transit Bosphorus towards Med carrying jet fuel for Russian Air Force, technical military cargo for Russian Army and Russian defense exports to Asia. pic.twitter.com/CdGfIURtzO

— Yörük Işık (@YorukIsik) January 4, 2023