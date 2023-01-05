Про це повідомив оглядач руху через Босфор Йорюк Ишик у Twitter.

За його словами, РФ відвертала увагу світу на “зернову ініціативу”, поки сама під виглядом цивільної торгівлі перевозила військові товари.

“Росія відвертала світ на безглузду перевірку зерновозів, у той час, як російські судна під виглядом цивільної торгівлі прямують через Босфор до Середземного моря, перевозячи авіаційне пальне для російських ВПС, військові технічні вантажі для російської армії та російський оборонний експорт в Азію”, — написав Ишик.

Russia distracted the world into pointless inspection of grain carriers while Russian vessels disguised as civilian merchants transit Bosphorus towards Med carrying jet fuel for Russian Air Force, technical military cargo for Russian Army and Russian defense exports to Asia. pic.twitter.com/CdGfIURtzO — Yörük Işık (@YorukIsik) January 4, 2023

Оглядач навів приклади деяких проходів. Він навів дані щодо підсанкційного судна Sparta IV під російським прапором. Воно належить підсанкційній компанії SC SOUTH LLC (a.k.a.SK-ЮГ). Судно пройшло через Босфор в Середземне море з Новоросійська в сирійський Тартус. Перевезення відбулося відповідно до контракту з російським ТОВ “Оборонлогистика”.

Також інше підсанкційне вантажне судно під російським прапором Lady D (x-Maliy BS) пройшло транзитом через Босфор у Середземне море з Новоросійська до Кочі (Індія). На ньому знаходилася російська експортна зброя на борту. Управління судном Lady D належить підсанкційній компанії “Трансморфлот” з Дагестану.

Танкери “Сиг”, “Язь” під російським прапором пройшли через Босфор у Середземне море у напрямку Сирії. Судна належать ТОВ “Транспетрочарт”, але потрапили під санкції за зв’язок із АТ “Совфрахт”. Стосовно останньої були запроваджені санкції за постачання Сирійській компанії з транспортування нафти російським військовим у Сирії та роботу в окупованому Криму.