Про це повідомили у Telegram-каналі “Газпрому”.
У російські компанії наголосили, що з суботи, 30 липня, припинили експорт газу до Латвії начебто через порушення умов відбору блакитного палива.
Водночас напередодні, 29 липня, основний інтернет-портал в Естонії, Латвії та Литві Delfi повідомив, що компанія Latvijas gāze відновила імпорт газу з Росії, однак закуповує його не напрямку у “Газпрому”, а через посередника.
Хто став цим посередником не повідомляється, проте відомо, що за газ компанія платить у євро, а не в рублях, як того вимагає Кремль.
Зауважимо, що у середині липня парламент Латвії ухвалив закон, щодо заборони постачання природного газу до Латвії з Росії з 1 січня 2023 року.
- Нагадаємо, російський “Газпром”, як і було оголошено раніше, з 27 липня скоротив постачання газу до Німеччини газопроводом “Північний потік – 1” до 20% від його пропускної потужності.