30 липня російський газовий монополіст "Газпром" повідомив про припинення транзиту блакитного палива до Латвії. Водночас напередодні стало відомо, що один з латвійських операторів газопостачання відновив імпорт газу з РФ.

Про це повідомили у Telegram-каналі “Газпрому”.

У російські компанії наголосили, що з суботи, 30 липня, припинили експорт газу до Латвії начебто через порушення умов відбору блакитного палива.

Водночас напередодні, 29 липня, основний інтернет-портал в Естонії, Латвії та Литві Delfi повідомив, що компанія Latvijas gāze відновила імпорт газу з Росії, однак закуповує його не напрямку у “Газпрому”, а через посередника.

Хто став цим посередником не повідомляється, проте відомо, що за газ компанія платить у євро, а не в рублях, як того вимагає Кремль.

Зауважимо, що у середині липня парламент Латвії ухвалив закон, щодо заборони постачання природного газу до Латвії з Росії з 1 січня 2023 року.